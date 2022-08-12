Украина хочет, чтобы США ввели санкции против всех российских частных банков – Маркарова

По словам Маркаровой, украинское правительство хочет, чтобы США добавляли по несколько банков еженедельно в свой санкционный список. Она добавила, что передала запрос в минфин США.
Маркарова считает, что санкции против РФ так же важны, как и предоставление Украине оружия.
Посол отметила, что из более чем 300 российских банков только дюжина попала под санкции полной блокировки, которые в целом запрещают гражданам США совершать операции с ними. Маркарова заявила, что любой российский банк может быть включен в санкционный список, поскольку все они участвуют в финансировании кампании президента РФ Владимира Путина. По ее словам, в то время, как несколько банков можно оставить для определенных целей, все остальные должны быть подвергнуты санкциям, потому что все они "занимаются финансированием своей террористической машины, которая ведет войну".
Как пишет Bloomberg, представитель администрации Байдена заявил, что США ввели санкции в отношении 80% всех банковских активов в России, включая 10 крупнейших банков, и заблокировали операции с Центральным банком России.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также вводят санкции против РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.