Украина хочет, чтобы США ввели санкции против всех российских частных банков – Маркарова

Маркарова считает, что санкции против РФ так же важны, как и предоставление Украине оружия Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

По словам Маркаровой, украинское правительство хочет, чтобы США добавляли по несколько банков еженедельно в свой санкционный список. Она добавила, что передала запрос в минфин США.

Маркарова считает, что санкции против РФ так же важны, как и предоставление Украине оружия.

Посол отметила, что из более чем 300 российских банков только дюжина попала под санкции полной блокировки, которые в целом запрещают гражданам США совершать операции с ними. Маркарова заявила, что любой российский банк может быть включен в санкционный список, поскольку все они участвуют в финансировании кампании президента РФ Владимира Путина. По ее словам, в то время, как несколько банков можно оставить для определенных целей, все остальные должны быть подвергнуты санкциям, потому что все они "занимаются финансированием своей террористической машины, которая ведет войну".

Как пишет Bloomberg, представитель администрации Байдена заявил, что США ввели санкции в отношении 80% всех банковских активов в России, включая 10 крупнейших банков, и заблокировали операции с Центральным банком России.