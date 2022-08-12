Кулеба и Боррель обсудили ужесточение санкций против РФ и поставки оружия в Украину

"Согласовали позиции по поводу новых санкций против России, поставок оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшее функционирование "зернового коридора", чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также вводят санкции против РФ.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Седьмой пакет санкций ЕС против России – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.