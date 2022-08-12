Кулеба и Боррель обсудили ужесточение санкций против РФ и поставки оружия в Украину

"Согласовали позиции по поводу новых санкций против России, поставок оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", – отметил министр.
Он подчеркнул, что Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшее функционирование "зернового коридора", чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии.
Call with @JosepBorrellF. Ukraine and the EU are determined to ensure further functioning of the grain corridor to help the Middle East, Africa, and Asia. Cordinated positions on new sanctions on Russia, arms deliveries to Ukraine. Discussed the security situation in the Balkans.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также вводят санкции против РФ.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
Седьмой пакет санкций ЕС против России – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.