CBS News изменит фильм о контрабанде оружия в Украину. Киев требует расследования

В расследовании говорилось о том, что "лишь 30–40% поставок оружия от западных партнеров" доходят до военных на фронте. По мнению журналистов, поставки могли "попадать на черный рынок, который процветал за счет коррупции после распада Советского Союза", напомнили в статье.

На фильм отреагировали в Украине. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ".

По состоянию на 8 августа страница, где был опубликован фильм, недоступна. А редакция CBS News заявила, что расследование планируют обновить, отметив, что "доставка значительно улучшилась после съемок в конце апреля", а в Киев прибыл атташе по вопросам обороны США Гаррик Хармон "для контроля и мониторинга вооружений".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удалить видео недостаточно и необходимо провести внутреннее расследование.

"Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, делясь необоснованными заявлениями и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", – написал Кулеба в Twitter.