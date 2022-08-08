CBS News изменит фильм о контрабанде оружия в Украину. Киев требует расследования

В расследовании говорилось о том, что "лишь 30–40% поставок оружия от западных партнеров" доходят до военных на фронте. По мнению журналистов, поставки могли "попадать на черный рынок, который процветал за счет коррупции после распада Советского Союза", напомнили в статье.
На фильм отреагировали в Украине. В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ".
По состоянию на 8 августа страница, где был опубликован фильм, недоступна. А редакция CBS News заявила, что расследование планируют обновить, отметив, что "доставка значительно улучшилась после съемок в конце апреля", а в Киев прибыл атташе по вопросам обороны США Гаррик Хармон "для контроля и мониторинга вооружений".
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удалить видео недостаточно и необходимо провести внутреннее расследование.
"Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, делясь необоснованными заявлениями и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", – написал Кулеба в Twitter.
Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022
11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон выражала опасение, что мафия и различные преступные группировки получат доступ к оружию из Украины, как это было во время военного конфликта в Югославии.
22 июля Европол заявил о доверии украинской стороне в ее действиях по недопущению контрабанды оружия в Европейский союз.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.
Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.
19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. В состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.