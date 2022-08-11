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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ предотвратила передачу в РФ закрытой информации о поставках в Украину западного оружия

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По данным СБУ, полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры
По данным СБУ, полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины предотвратила передачу в РФ закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве Киева со странами Запада. Об этом 11 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставках иностранного оружия и боеприпасов в Украину. В первую очередь злоумышленника интересовали тайные сведения об импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, полученную информацию оккупанты планировали использовать для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки зарубежных вооружений. Кроме того, противник намеревался использовать ее для срыва международных договоренностей Украины со странами-партнерами в области обороны.

По данным следствия, предателем оказался житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

"Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", – уточнили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским "куратором".

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/482785990517817/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Теги: Россия, СБУ, Украина, вооружение, боеприпасы, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, обыски, Служба безопасности Украины, измена
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