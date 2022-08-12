"Не может быть и речи". В российском МИД отвергли предложение Швейцарии представлять в РФ интересы Украины

Швейцария не может выступать ни посредником, ни представителем интересов Украины, отметили в МИД РФ Фото: mid.ru

Об этом 11 августа на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно, – сказал Нечаев. – Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов".

В МИД РФ напомнили, что Швейцария присоединилась к санкциям против России и "поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве".

"Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные "добрые услуги" – совершенно непонятно. Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", – резюмировал Нечаев.

10 августа в МИД Украины заявили, что достигли принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. В ведомстве напомнили, что украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

В МИД Швейцарии отметили, что Украина "попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России".

Аналогичным образом Швейцария уже представляет интересы США в Иране с 1980 года, так как эти две страны разорвали дипломатические отношения после захвата в заложники в Иране 66 американских дипломатов.

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