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Швейцария вслед за ЕС ввела новый пакет санкций против РФ: заморозка всех активов "Сбербанка", запрет на российское золото

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Дополнительные санкции Швейцарии вступают в силу с 18.00 3 августа
Дополнительные санкции Швейцарии вступают в силу с 18.00 3 августа
Фото: depositphotos.com

Швейцария в связи с продолжающейся войной России против Украины 3 августа ввела дополнительные санкции против России в соответствии с седьмым пакетом ограничений Европейского союза, принятым 21 июля.

Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

Отмечается, что дополнительные санкции вступают в силу с 18.00 3 августа.

"Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", – говорится в сообщении.

Кроме того, Швейцария замораживает все активы крупнейшего российского банка "Сбербанк", ему также запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

Подчеркивается, что 29 июля Федеральный департамент экономики, образования и науки (EAER) добавил в санкционный список еще 54 человека и девять организаций.

"Таким образом, список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС", – резюмировали в Федеральном совете.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

Швейцария обычно придерживалась нейтралитета, хотя с 2014 года в стране действовал запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Однако 28 февраля Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина).

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, Швейцария, золото, запрет, Сбербанк, война России против Украины, активы, ограничения, Евросоюз, ЕС
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