Швейцария вслед за ЕС ввела новый пакет санкций против РФ: заморозка всех активов "Сбербанка", запрет на российское золото

Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

Отмечается, что дополнительные санкции вступают в силу с 18.00 3 августа.

"Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", – говорится в сообщении.

Кроме того, Швейцария замораживает все активы крупнейшего российского банка "Сбербанк", ему также запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

Подчеркивается, что 29 июля Федеральный департамент экономики, образования и науки (EAER) добавил в санкционный список еще 54 человека и девять организаций.

"Таким образом, список лиц и организаций, подпадающих под санкции Швейцарии в связи с ситуацией в Украине, полностью соответствует списку ЕС", – резюмировали в Федеральном совете.