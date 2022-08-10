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Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в РФ. Нужно согласие России

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Украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют, напомнили в МИД Украины
Украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют, напомнили в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

МИД Украины по поручению президента достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России.

Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, опубликованном 10 августа на сайте МИД.

В ведомстве напомнили, что украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

"Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги, – говорится в сообщении. – Модальность представления Швейцарией интересов Украины в РФ будет определяться двусторонним соглашением. В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона".

Руководитель пресс-службы МИД Швейцарии Микель Штайнер в комментарии "Европейской правде" отметил, что Украина "попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России".

"Соответствующие переговоры были завершены. Для того, чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России", – добавил он.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью, опубликованном 25 июня, заявлял, что Украина обратилась к Швейцарии с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев.

Он добавил, что власти страны ведут соответствующие переговоры с Россией.

Аналогичным образом Швейцария уже представляет интересы США в Иране с 1980 года, так как эти две страны разорвали дипломатические отношения после захвата в заложники в Иране 66 американских дипломатов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 февраля МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Швейцария, переговоры, дипломатические отношения, украинцы, мандат, война России против Украины, дипломаты, конвенция, Олег Николенко, спикер, соглашение
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