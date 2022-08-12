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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты безуспешно пытаются наступать и вести разведку боем – Генштаб ВСУ

На Донбассе продолжаются бои, отметили в Генштабе
На Донбассе продолжаются бои, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты на ряде направлений на востоке Украины пытались прорвать оборону украинских войск. Об этом проинформировал 12 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении [...] враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и сбежал. [...] Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка", – говорится в сообщении.

Оккупанты также получили огневое поражение в результате их попытки провести разведку возле Спорного, отметили украинские военные.

"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, украинские военные подавили и отбросили врага на прежние позиции после его попыток штурмов в районе населенных пунктов Спартак, Пески и Марьинка.

"Оккупанты наступали в направлении Егоровка – Павловка. Враг остановлен и отброшен назад", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gVtuPRJ4YjnTP9527vDzFHzik94Xwej3mq4j9RTz2hee85YbY52rs3GrxjttnDHNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, штурм, разведка, оборона, Марьинка, Григоровка, Зайцево, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, российские оккупанты, Белогоровка
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