На Донбассе оккупанты безуспешно пытаются наступать и вести разведку боем – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении [...] враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и сбежал. [...] Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка", – говорится в сообщении.
Оккупанты также получили огневое поражение в результате их попытки провести разведку возле Спорного, отметили украинские военные.
"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться", – рассказали в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, украинские военные подавили и отбросили врага на прежние позиции после его попыток штурмов в районе населенных пунктов Спартак, Пески и Марьинка.
"Оккупанты наступали в направлении Егоровка – Павловка. Враг остановлен и отброшен назад", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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