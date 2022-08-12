ВСУ отбили наступление россиян возле Марьинки, оккупанты добились частичного успеха на бахмутском направлении – Генштаб

Сейчас продолжаются боевые действия в районе поселка Пески и села Кодема Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На харьковском направлении враг нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

На краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Успеха не имели и вынуждены были отступить.

На бахмутском направлении враг частично имел успех при наступлении в направлении Горловка – Зайцево.

Наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема оказались для захватчиков безуспешными, они отошли назад. После проведения перегруппировки оккупанты возобновили наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются.

На авдеевском направлении противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, однако успеха не имели и отступили. Продолжаются боевые действия в районе поселка Пески.

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