ВСУ отбили наступление россиян возле Марьинки, оккупанты добились частичного успеха на бахмутском направлении – Генштаб

На харьковском направлении враг нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.
На славянском направлении противник пытается восполнить потери личного состава и техники.
На краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Успеха не имели и вынуждены были отступить.
На бахмутском направлении враг частично имел успех при наступлении в направлении Горловка – Зайцево.
Наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема оказались для захватчиков безуспешными, они отошли назад. После проведения перегруппировки оккупанты возобновили наступление на Кодему, боевые действия там продолжаются.
На авдеевском направлении противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного.
Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, однако успеха не имели и отступили. Продолжаются боевые действия в районе поселка Пески.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.