Оккупанты из "Смерчей" обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области – ОК "Юг"

"Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что россияне, скованные действиями ВСУ на суше, авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.
В командовании не уточнили, атакован ли порт в самом Николаеве или в других городах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали портовую инфраструктуру Николаева. В результате ракетного удара по порту в начале июня был уничтожен один из крупнейших зерновых терминалов в Украине.
Министерство инфраструктуры Украины планировало подключить порт в Николаеве к работе "зерновых коридоров". Сейчас в соглашении по экспорту украинского зерна задействованы три порта – Одесса, Черноморск, Южный.
23 июля, на следующий день после заключения соглашений по "зерновым коридорам", российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".