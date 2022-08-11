Оккупанты из "Смерчей" обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области – ОК "Юг"

"Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что россияне, скованные действиями ВСУ на суше, авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.

В командовании не уточнили, атакован ли порт в самом Николаеве или в других городах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)