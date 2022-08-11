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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из "Смерчей" обстреляли портовую инфраструктуру в Николаевской области – ОК "Юг"

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Оккупанты уже неоднократно атаковали украинские порты
Оккупанты уже неоднократно атаковали украинские порты
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре в Николаевской области. Об этом сообщили днем 11 августа в оперативном командовании ВСУ "Юг".

"Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что россияне, скованные действиями ВСУ на суше, авиационными ударами терроризируют освобожденные населенные пункты и украинские позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенных пунктов в тыловых районах.

В командовании не уточнили, атакован ли порт в самом Николаеве или в других городах.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1232003107558887/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали портовую инфраструктуру Николаева. В результате ракетного удара по порту в начале июня был уничтожен один из крупнейших зерновых терминалов в Украине.

Министерство инфраструктуры Украины планировало подключить порт в Николаеве к работе "зерновых коридоров". Сейчас в соглашении по экспорту украинского зерна задействованы три порта – Одесса, Черноморск, Южный.

23 июля, на следующий день после заключения соглашений по "зерновым коридорам", российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Теги: Николаевская область, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины, морские порты Украины
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