Оккупанты хотят мобилизовать еще 8 тыс. жителей Луганской области – Генштаб ВСУ

Россияне хотят отправить на войну с Украиной еще 8 тыс. мужчин из ОРЛО Фото: EPA

По его словам, с целью комплектования подразделений мобилизационного резерва "2-го армейского корпуса" российских оккупационных войск Россия готовит новую волну принудительной мобилизации в ОРЛО.

"По имеющимся данным, российская оккупационная администрация планирует призвать во время текущей волны "мобилизации" 8 тыс. человек. Это фактически население небольшого районного центра", – заявил Громов.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 9 августа заявил, что из-за принудительной мобилизации шахты Луганской области на грани закрытия, начали звать на работу мужчин из РФ.

Также он сообщал, что во временно оккупированных районах Луганской области "мобилизация" проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. По словам Гайдая, Луганск превратился в "женскую народную республику".