Гайдай: Из-за принудительной мобилизации шахты Луганской области на грани закрытия, начали звать на работу мужчин из РФ

Он уточнил, что речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году, в частности в Сорокино (Краснодоне), Ровеньках, Должанске (Свердловске).
"Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены", – написал глава областной администрации.
По его информации, оставшихся шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий.
"Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что "они еще толком не начинали", – добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
Гайдай сообщил, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.