Гайдай: Из-за принудительной мобилизации шахты Луганской области на грани закрытия, начали звать на работу мужчин из РФ

Он уточнил, что речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году, в частности в Сорокино (Краснодоне), Ровеньках, Должанске (Свердловске).

"Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка – еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальностями, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены", – написал глава областной администрации.

По его информации, оставшихся шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий.

"Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что "они еще толком не начинали", – добавил Гайдай.

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