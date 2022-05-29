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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров

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115 торецких горняков находятся под землей
115 торецких горняков находятся под землей
Фото: depositphotos.com

В Торецке Донецкой области под землей застряли 115 шахтеров, поскольку в ходе боевых действий была перебита линия электропередачи. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, на магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита – обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и, как следствие, населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

Восстановительные работы уже начались, необходимо будет ликвидировать около двух десятков разрывов проводов, добавил Кириленко.

Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды.

"Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", трое на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. Причина и последствия обесточивания уточняются", – подчеркнул он.

Кириленко отметил, что в условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны. Он призывал всех местных жителей эвакуироваться.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, шахты, электричество, шахтеры, война России против Украины, Торецк, Павел Кириленко
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