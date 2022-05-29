В Торецке под землей застряли более 100 шахтеров

По его словам, на магистральной линии электропередач 330 кВ сработала аварийная защита – обесточена Центральная электроподстанция НЭК "Укрэнерго" в районе Торецка и, как следствие, населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.

Восстановительные работы уже начались, необходимо будет ликвидировать около двух десятков разрывов проводов, добавил Кириленко.

Из-за отключения электричества прекращена подача воды от фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды.

"Кроме того, 115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", трое на шахте "Торецкой". Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность. Причина и последствия обесточивания уточняются", – подчеркнул он.

Кириленко отметил, что в условиях активных боевых действий перебои с подачей электричества и воды неизбежны. Он призывал всех местных жителей эвакуироваться.