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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок на войну." Гайдай рассказал о "женской народной республике" в Луганске

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Гайдай: Если от представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться
Гайдай: Если от представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться
Фото: Сергій Гайдай / Telegram

На оккупированных территориях Луганской области Россия принудительно мобилизует пенсионеров и несовершеннолетних. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай написал в Telegram.

По его словам, облавы "в поисках пушечного мяса" спецслужбы РФ проводят прямо на улицах.

"ФСБшники бегают по городам и селам, по базарам и спальным районам. Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок – на войну. Уже не гнушаются детьми и дедушками", – говорится в сообщении.

Гайдай говорит, что из-за регулярных "зачисток территории" в поисках призывников Луганск превратился в "женскую народную республику".

При этом если от занимающихся ранее мобилизацией представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться, добавил глава ОВА.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки.

"В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки сотрудников мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", – утверждает глава ОВА. По его словам, те, у кого есть возможность или связи, пытаются покинуть оккупированную территорию любой ценой, чтобы остаться в живых.

Теги: Луганск, Луганская область, ФСБ, мобилизация, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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