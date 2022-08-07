"Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок на войну." Гайдай рассказал о "женской народной республике" в Луганске

По его словам, облавы "в поисках пушечного мяса" спецслужбы РФ проводят прямо на улицах.
"ФСБшники бегают по городам и селам, по базарам и спальным районам. Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок – на войну. Уже не гнушаются детьми и дедушками", – говорится в сообщении.
Гайдай говорит, что из-за регулярных "зачисток территории" в поисках призывников Луганск превратился в "женскую народную республику".
При этом если от занимающихся ранее мобилизацией представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться, добавил глава ОВА.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай.
Ранее Гайдай сообщил, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки.
"В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки сотрудников мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", – утверждает глава ОВА. По его словам, те, у кого есть возможность или связи, пытаются покинуть оккупированную территорию любой ценой, чтобы остаться в живых.