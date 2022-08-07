"Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок на войну." Гайдай рассказал о "женской народной республике" в Луганске

Гайдай: Если от представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться Фото: Сергій Гайдай / Telegram

По его словам, облавы "в поисках пушечного мяса" спецслужбы РФ проводят прямо на улицах.

"ФСБшники бегают по городам и селам, по базарам и спальным районам. Попался на глаза мужчина – без лишних слов и проверок – на войну. Уже не гнушаются детьми и дедушками", – говорится в сообщении.

Гайдай говорит, что из-за регулярных "зачисток территории" в поисках призывников Луганск превратился в "женскую народную республику".

При этом если от занимающихся ранее мобилизацией представителей "ЛНР" местным удавалось откупиться, то от российских военных им остается только прятаться, добавил глава ОВА.