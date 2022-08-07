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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации – ГУР Минобороны

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В ГУР рассказали о принудительной мобилизации на оккупированных территориях
В ГУР рассказали о принудительной мобилизации на оккупированных территориях
Фото: EPA

На временно занятых россиянами территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты с 1 августа устроили новую волну принудительной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram 7 августа.

"В составе структурных мотострелковых подразделений 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах.

"Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе. В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным – амуницию образца 1941–1945 годов", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

По информации американского Института изучения войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, оккупация, мобилизация, война России против Украины
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