На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации – ГУР Минобороны

В ГУР рассказали о принудительной мобилизации на оккупированных территориях Фото: EPA

"В составе структурных мотострелковых подразделений 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск проводится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины прячутся", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах.

"Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе. В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным – амуницию образца 1941–1945 годов", – сообщили в ведомстве.

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