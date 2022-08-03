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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в четырех областях формирует новые добровольческие батальоны для войны – Институт изучения войны

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Добровольческие батальоны формируют в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях РФ
Добровольческие батальоны формируют в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях РФ
Фото: EPA

В четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны в отчете от 2 августа.

"Субъекты Российской Федерации формируют новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также меняют сроки призывных компенсаций", – говорится в сообщении.

Также аналитики отмечают, что, вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Кроме того, институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих" и заставляют россиян сомневаться в эффективности их ПВО.

Аналитики ISW со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Авдеевка, добровольческий батальон, война России против Украины, HIMARS
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