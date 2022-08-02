Россия перебрасывает войска на юг Украины и останавливает наступление на Славянск – Институт изучения войны

Представитель Главной военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что две недели назад российские войска вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области и передислоцировали их на оккупированные территории Херсонской области. Скибицкий добавил, что российские силы также передислоцируют подразделения Восточного военного округа, действующие в Славянске, на юг Украины и перебрасывают большое количество войск в Крым для подготовки к защите оккупированных Херсонской и/или Запорожской областей от контрнаступлений украинской армии.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении, а Генштаб Украины сообщил, что российские войска перегруппировываются в Запорожской области.

Кроме того, на кадрах из социальных сетей видно, как в последние недели российские военные перебрасывают технику и персонал как в Запорожскую, так и в Херсонскую области.

В ISW считают, что вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит силы Славянска необходимой боевой мощи точно так же, как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.

"Вывод, вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на изюмском направлении так же, как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси", – отметили исследователи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)