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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов: Объявление мобилизации в РФ для Украины стало бы праздником

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Российская молодежь не рвется воевать в Украине, понимая опасности войны, считает Жданов
Российская молодежь не рвется воевать в Украине, понимая опасности войны, считает Жданов
Фото: EPA

Для России сейчас наиболее приемлемый вариант компенсации военных потерь в Украине – скрытая мобилизация. Для Украины же, с точки зрения обрушения экономики страны-оккупанта, сценарий всеобщей мобилизации в РФ был бы предпочтительнее. Такое мнение в эфире "Апостроф TV" 5 августа высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов

Жданов предполагает, что если в России призовут 17 млн военнообязанных, то экономика РФ, пребывающая далеко не в самом лучшем состоянии, "схлопнулась" бы за два дня.

Поэтому для Украины "объявление мобилизации в России было бы праздником", заявил эксперт.

"Столько людей накормить, переодеть, вооружить, поставить в строй и содержать они физически не смогли бы. К сожалению, такого не произойдет. Скорее всего, в России то же самое понимают", – отмечает Жданов.

Поэтому, прогнозирует он, в РФ будет продолжаться "скрытая мобилизация", но и этот метод уже дает сбои. Именно поэтому, отмечает Жданов, Россия начинает формировать так называемые "добровольческие" батальоны, куда вербуют людей в возрасте за 50 лет, не рассчитывая на молодежь. По словам эксперта, в российские военкоматы молодых людей "уже не приглашают".

"Потому что молодежь понимает, что такое война, что такое западный образ и уровень жизни. Они хотят жить так, как на Западе, а не так, как они сегодня живут в РФ, за исключением крупных городов, таких как Санкт-Петербург или Москва", – поясняет Жданов.

В то же время, рассказал он, в РФ придумали новый способ "рекрутинга" в армию: блокируют банковские счета, а когда человек приходит в финучреждение, там его встречают представители военкомата "и начинается шантаж". Жданов утверждает, что если под давлением россияне в таких обстоятельствах и подпишут контракт, мотивация воевать в Украине у них будет крайне низкая.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек и утверждал, что мобилизации власти страны-агрессора избегают, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

По данным ВСУ на 5 августа, потери оккупантов составляют около 41,65 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, Москва, военные, мобилизация, призыв, военкомат, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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