Жданов: Объявление мобилизации в РФ для Украины стало бы праздником

Жданов предполагает, что если в России призовут 17 млн военнообязанных, то экономика РФ, пребывающая далеко не в самом лучшем состоянии, "схлопнулась" бы за два дня.

Поэтому для Украины "объявление мобилизации в России было бы праздником", заявил эксперт.

"Столько людей накормить, переодеть, вооружить, поставить в строй и содержать они физически не смогли бы. К сожалению, такого не произойдет. Скорее всего, в России то же самое понимают", – отмечает Жданов.

Поэтому, прогнозирует он, в РФ будет продолжаться "скрытая мобилизация", но и этот метод уже дает сбои. Именно поэтому, отмечает Жданов, Россия начинает формировать так называемые "добровольческие" батальоны, куда вербуют людей в возрасте за 50 лет, не рассчитывая на молодежь. По словам эксперта, в российские военкоматы молодых людей "уже не приглашают".

"Потому что молодежь понимает, что такое война, что такое западный образ и уровень жизни. Они хотят жить так, как на Западе, а не так, как они сегодня живут в РФ, за исключением крупных городов, таких как Санкт-Петербург или Москва", – поясняет Жданов.

В то же время, рассказал он, в РФ придумали новый способ "рекрутинга" в армию: блокируют банковские счета, а когда человек приходит в финучреждение, там его встречают представители военкомата "и начинается шантаж". Жданов утверждает, что если под давлением россияне в таких обстоятельствах и подпишут контракт, мотивация воевать в Украине у них будет крайне низкая.