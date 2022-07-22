ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жданов: Армия защищает Лукашенко от народа Беларуси и от России
Жданов: Армия защищает Лукашенко от народа Беларуси и от России
Фото: EPA

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко не может отправлять свои войска в Украину.

"Я в этом даже практически уверен. Объясню, почему. Вооруженные силы Беларуси – это единственная опора, на которой сидит Лукашенко. Причем ни КГБ, ни какие-то другие силовые структуры не удержат его у власти, если он потеряет армию. Армия – его единственная надежда и опора в восседании в кресле президента Беларуси", – сказал Жданов.

По его мнению, белорусская армия прежде всего охраняет самого Лукашенко.

"Армия его охраняет с одной стороны от общества. В этом случае лидирующую роль играют силовики, но армия поддерживает. Кстати, армия помогала силовикам в 2020 году разгонять демонстрантов. То есть какая-то ее часть была на стороне Лукашенко. С другой стороны, пока у Лукашенко в подчинении есть армия, Российской Федерации не рискнет его ликвидировать или каким-то другим способом отстранить от власти. Потому что еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Беларуси непредсказуемая.

"Видите, как он выстроил свою вертикаль власти? Убери Лукашенко – и непонятно, что будет с Беларусью, там ситуация будет абсолютно непредсказуемая. И самое страшное – что Россия не сможет влиять на эту ситуацию", – сказал Жданов.

По его словам, отдай Лукашенко приказ наступать, его армия может перейти под управление президента РФ Владимира Путина.  

"Вы же знаете, что Путин в январе проводил учения "Союзная решимость". И в чем собака зарыта? Если Лукашенко отдаст приказ наступать, с этого момента его армия оперативно переходит в подчинение Генерального штаба РФ и становится единой системой безопасности союзного государства. Какой следующий шаг? Создание самого союзного государства. Правильно? Для Путина будут все преференции: и смена юридического лица, чтобы выйти из-под санкций, и восхваление своего величия, и демонстрация всему миру возможностей. Но тогда Лукашенко становится препятствием номер один, потому что он вряд ли согласится подписать договор о создании союзного государства", – подчеркнул Жданов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

26 июня ГУР МО сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Минск, КГБ, армия РФ, война России против Украины, Олег Жданов, войска, Союзное государство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (180342)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (113206)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102026)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (53629)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (50538)
6
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (34301)
7
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (32375)
8
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (27997)
 
 
 
 