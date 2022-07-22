Жданов: Еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия

"Я в этом даже практически уверен. Объясню, почему. Вооруженные силы Беларуси – это единственная опора, на которой сидит Лукашенко. Причем ни КГБ, ни какие-то другие силовые структуры не удержат его у власти, если он потеряет армию. Армия – его единственная надежда и опора в восседании в кресле президента Беларуси", – сказал Жданов.
По его мнению, белорусская армия прежде всего охраняет самого Лукашенко.
"Армия его охраняет с одной стороны от общества. В этом случае лидирующую роль играют силовики, но армия поддерживает. Кстати, армия помогала силовикам в 2020 году разгонять демонстрантов. То есть какая-то ее часть была на стороне Лукашенко. С другой стороны, пока у Лукашенко в подчинении есть армия, Российской Федерации не рискнет его ликвидировать или каким-то другим способом отстранить от власти. Потому что еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия", – заявил эксперт.
Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Беларуси непредсказуемая.
"Видите, как он выстроил свою вертикаль власти? Убери Лукашенко – и непонятно, что будет с Беларусью, там ситуация будет абсолютно непредсказуемая. И самое страшное – что Россия не сможет влиять на эту ситуацию", – сказал Жданов.
По его словам, отдай Лукашенко приказ наступать, его армия может перейти под управление президента РФ Владимира Путина.
"Вы же знаете, что Путин в январе проводил учения "Союзная решимость". И в чем собака зарыта? Если Лукашенко отдаст приказ наступать, с этого момента его армия оперативно переходит в подчинение Генерального штаба РФ и становится единой системой безопасности союзного государства. Какой следующий шаг? Создание самого союзного государства. Правильно? Для Путина будут все преференции: и смена юридического лица, чтобы выйти из-под санкций, и восхваление своего величия, и демонстрация всему миру возможностей. Но тогда Лукашенко становится препятствием номер один, потому что он вряд ли согласится подписать договор о создании союзного государства", – подчеркнул Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
26 июня ГУР МО сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.