Жданов: Еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия

"Я в этом даже практически уверен. Объясню, почему. Вооруженные силы Беларуси – это единственная опора, на которой сидит Лукашенко. Причем ни КГБ, ни какие-то другие силовые структуры не удержат его у власти, если он потеряет армию. Армия – его единственная надежда и опора в восседании в кресле президента Беларуси", – сказал Жданов.

По его мнению, белорусская армия прежде всего охраняет самого Лукашенко.

"Армия его охраняет с одной стороны от общества. В этом случае лидирующую роль играют силовики, но армия поддерживает. Кстати, армия помогала силовикам в 2020 году разгонять демонстрантов. То есть какая-то ее часть была на стороне Лукашенко. С другой стороны, пока у Лукашенко в подчинении есть армия, Российской Федерации не рискнет его ликвидировать или каким-то другим способом отстранить от власти. Потому что еще неизвестно, кто первый добежит до Минска – Запад или Россия", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в Беларуси непредсказуемая.

"Видите, как он выстроил свою вертикаль власти? Убери Лукашенко – и непонятно, что будет с Беларусью, там ситуация будет абсолютно непредсказуемая. И самое страшное – что Россия не сможет влиять на эту ситуацию", – сказал Жданов.

По его словам, отдай Лукашенко приказ наступать, его армия может перейти под управление президента РФ Владимира Путина.

"Вы же знаете, что Путин в январе проводил учения "Союзная решимость". И в чем собака зарыта? Если Лукашенко отдаст приказ наступать, с этого момента его армия оперативно переходит в подчинение Генерального штаба РФ и становится единой системой безопасности союзного государства. Какой следующий шаг? Создание самого союзного государства. Правильно? Для Путина будут все преференции: и смена юридического лица, чтобы выйти из-под санкций, и восхваление своего величия, и демонстрация всему миру возможностей. Но тогда Лукашенко становится препятствием номер один, потому что он вряд ли согласится подписать договор о создании союзного государства", – подчеркнул Жданов.

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