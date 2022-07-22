Роют окоп, ложатся в него и поднимают ноги, чтобы получить ранение — Жданов рассказал, как российские солдаты бегут из Украины

"Российские контрактники придумали новый способ ухода с войны. Они заранее роют неглубокий окоп – где-то на два штыка лопаты, то есть сантиметров 40, – ложатся в этот окоп и поднимают ноги вверх. Для того, чтобы получить пулевое или осколочное ранение", – рассказал Жданов.
По его словам, это помогает бойцам армии РФ и жизнь сохранить, и получить выплаты от государства.
"После ранения сразу в госпиталь и домой. И деньги получить с государства. Но государство российское оказалось намного хитрее в плане выплат. Они же всегда любили (это, наверное, профессиональная черта) кидать всех на деньги. И Госдума РФ быстро приняла закон и ввела градацию за ранения. Легкое ранение – 60 тыс. руб., средней тяжести – по-моему, до 1 млн (600–700 тыс.), а тяжелое ранение – тогда уже 3 млн. Вот и гибель – осталось пока 7 млн Но тем не менее, по рассказам наших военных, они используют такой способ получения легкого ранения. HIMARS, кстати, послужил триггером. Это одна из причин. Говорят, от HIMARS нет спасения", – отметил собеседник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда “Свободная Бурятия” Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.
Российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных сообщило, что как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. По меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в городе Брянка Луганской области.