Роют окоп, ложатся в него и поднимают ноги, чтобы получить ранение — Жданов рассказал, как российские солдаты бегут из Украины

"Российские контрактники придумали новый способ ухода с войны. Они заранее роют неглубокий окоп – где-то на два штыка лопаты, то есть сантиметров 40, – ложатся в этот окоп и поднимают ноги вверх. Для того, чтобы получить пулевое или осколочное ранение", – рассказал Жданов.

По его словам, это помогает бойцам армии РФ и жизнь сохранить, и получить выплаты от государства.

"После ранения сразу в госпиталь и домой. И деньги получить с государства. Но государство российское оказалось намного хитрее в плане выплат. Они же всегда любили (это, наверное, профессиональная черта) кидать всех на деньги. И Госдума РФ быстро приняла закон и ввела градацию за ранения. Легкое ранение – 60 тыс. руб., средней тяжести – по-моему, до 1 млн (600–700 тыс.), а тяжелое ранение – тогда уже 3 млн. Вот и гибель – осталось пока 7 млн Но тем не менее, по рассказам наших военных, они используют такой способ получения легкого ранения. HIMARS, кстати, послужил триггером. Это одна из причин. Говорят, от HIMARS нет спасения", – отметил собеседник.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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