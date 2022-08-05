Гайдай: Оккупанты в Луганской области вызывают учителей из отпуска, чтобы они носили повестки

Гайдай: Охота на мужчин призывного возраста на оккупированной в 2014 году территории Луганской области продолжается уже несколько месяцев Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"На России официально мобилизация еще не объявлена, поэтому притока новой силы оттуда не хватает, чтобы компенсировать огромные потери на фронте. Охота на мужчин призывного возраста на оккупированной в 2014 году территории Луганской области продолжается уже несколько месяцев. Первоначально тем, у кого были деньги, удавалось откупиться от верной смерти. Потом за ними приходили, но уже с ФСБ. Впоследствии стали исчезать мужчины в недавно захваченных городах и селах. Повестки раздают в местах скопления людей, в частности на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов", – сообщил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что те, у кого есть возможность или связи, пытаются покинуть оккупированную территорию любой ценой, чтобы остаться в живых.

"К мобилизации привлекают всех, кого можно. В Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска. Зафиксирован даже случай нападения на учительницу после ее попытки вручить "письмо счастья". Пока руководитель Брянки Моргунов пытается захватить Северодонецк, в его родном городе за неделю мобилизовали около 300 человек – разыскивали на улицах, остановках, в общественном транспорте. Аналогичная ситуация и в Кадиевке. В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки сотрудников мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)