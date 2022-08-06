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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации и продолжает избегать массового призыва этнических русских – Подоляк

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Генштаб ВСУ и иностранные разведки сообщали, что в РФ проводится скрытая мобилизация
Генштаб ВСУ и иностранные разведки сообщали, что в РФ проводится скрытая мобилизация
Фото: depositphotos.com

В РФ используют скрытую мобилизацию, чтобы восполнить значительные потери своей армии, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он 5 августа написал в Twitter.

"В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.). Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских", – написал Подоляк.

13 мая Украинский институт будущего опубликовал аналитический материал, в котором на основе статистических данных РФ сделал вывод, что в ходе войны в Украине оккупантов из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей.

По информации российских СМИ, ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, пояснил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

По информации американского Института изучения войны на 2 августа, в четырех областях России формируют добровольческие батальоны для войны в Украине.

Теги: Россия, Татарстан, заключенные, мобилизация, война России против Украины, Михаил Подоляк
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