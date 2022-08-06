Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации и продолжает избегать массового призыва этнических русских – Подоляк

Генштаб ВСУ и иностранные разведки сообщали, что в РФ проводится скрытая мобилизация Фото: depositphotos.com

"В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.). Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских", – написал Подоляк.

В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 5, 2022

13 мая Украинский институт будущего опубликовал аналитический материал, в котором на основе статистических данных РФ сделал вывод, что в ходе войны в Украине оккупантов из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей.

По информации российских СМИ, ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины.