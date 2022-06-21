Арестович: Под Запорожьем кадыровцы с бурятами в очередной раз поругались, и кадыровцы нанесли два артиллерийских удара по бурятам

"Там же произошел знаменитый случай, когда кадыровцы с бурятами в очередной раз поругались и кадыровцы нанесли даже два артиллерийских удара по бурятам – до стрельбы дошло. После чего их разделили: бурят кинули на херсонское направление, а кадыровцев – на северодонецкое. Это лишний раз показывает, что когда противник начинает между собой "сраться" и искать виновных, значит, у него крупные неприятности", – подчеркнул Арестович.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, перестрелка между российскими оккупантами произошла в ночь 29 апреля в оккупированной Киселевке Чернобаевской сельской общины Херсонской области. В инциденте участвовали более 50 человек, точное количество раненых и погибших неизвестно. Среди причин конфликта разведка назвала нежелание солдат из Бурятии вести наступательные боевые действия, а также неравные условия с чеченцами.

"Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве заградительных отрядов. Их задача – заставлять подразделения оккупантов идти на активные действия, то есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать. Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную выгоду от мародерства получают чеченцы", – пояснили в ГУР.

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.