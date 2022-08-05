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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" завербовала для войны в Украине более 1,8 тыс. российских заключенных – СМИ

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По данным СМИ, вербовать осужденных в российских колониях для отправки на войну с Украиной начали еще весной
По данным СМИ, вербовать осужденных в российских колониях для отправки на войну с Украиной начали еще весной
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Об этом 5 августа написало российское издание "Верстка", готовившее материал совместно с правозащитной организацией "Русь сидящая".

Первые вербовки российских заключенных для отправки на войну начались, по данным правозащитников, еще весной. Летом началась новая волна визитов рекрутеров в колонии общего, строгого и особого режимов. Вербовщики обещали зарплату в 200 тыс. руб. (около 120,5 тыс. грн) в месяц, выплаты больничных и "гробовых", а также помилование президента спустя полгода службы.

По информации "Верстки", вербовщики ЧВК побывали как минимум в 17 колониях в 10 регионах РФ. У издания есть подтверждения, что отправиться воевать в Украину согласились примерно 680 заключенных из Ярославской области, 400 – из Рязанской, почти 270 человек – из Тульской, 250 человек – из Архангельской, примерно 130 человек – из Коми, а также по меньшей мере 72 человека – из Псковской области и по меньшей мере 40 заключенных – из Петербурга.

По данным правозащитников, рекрутеры ЧВК посетили аналогичные учреждения еще в девяти регионах РФ, но эта информация не подтверждена. 

Издание пишет, что отобранных заключенных группами вывозят в колонию в Ростове-на-Дону, где организован тренировочный лагерь. По данным "Руси сидящей", первая группа заключенных, побывавшая в этом лагере, отправилась в зону боевых действий 20 июля.

Трое заключенных говорили правозащитникам, что в колонии якобы приезжает лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер", хотя сам он эту связь отрицает.

"Верстка" обратилась за комментарием в пресс-службу компании Пригожина "Конкорд". Бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.

"Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях в 80‑е годы... На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая: если мальчик безобразничает – через наказание сделать из него мужчину, а у вас, пиндосов, – сделать из него женщину", – заявил бизнесмен.

Позже пресс-служба компании Пригожина уточнила, что тот "бывал в колониях с 1979-го по 1990 год".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в колониях Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область  для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщило 4 августа издание LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Теги: Россия, тюрьма, правозащитники, заключенные, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Частная военная компания, тюрьмы, колония
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