Против Украины воюют 5 тыс. вагнеровцев, их регулярно приезжает проверять создатель ЧВК – СМИ

Среди вагнеровцев, воюющих в Украине, есть как россияне, так и украинцы Фото: ssu.gov.ua

Сейчас против Украины воюют, по оценкам разведки, около 5 тыс. боевиков "Вагнера". Они укомплектованы преимущественно россиянами и украинцами (прежде всего с оккупированных территорий), пишет "ЛІГАБізнесІнформ".

По данным разведки, вооружены бойцы ЧВК "всем спектром" легкого пехотного вооружения, у них есть своя бронетехника и артиллерия. Вагнеровцев снабжают армейским российским вооружением – правда, устаревших образцов.

Наемники, имеющие летную подготовку и служившие в российских воздушных силах, по данным украинской разведки, "периодически привлекаются" для пополнения некомплекта летного состава строевых частей оперативно-тактической и армейской авиации".

Вагнеровцы, задействованные в Украине, получают до 350 000 руб. (около 115 000 грн) в месяц, не считая премий, говорит источник издания в разведке. Премии платят в зависимости от должности и "успешности выполнения обязанностей" – от 150 тыс. до 700 тыс. руб. (от 50 до 230 тыс. грн в месяц). За уничтожение техники или живой силы противника наемнику выплачивается еще от 50 тыс. до 300 тыс. руб. (от 16 до 100 тыс. грн).

Источник издания рассказал, что военной формы установленного образца в ЧВК нет "что существенно затрудняет их идентификацию".

"ЛІГАБізнесІнформ" отмечает, что учредитель и один из руководителей "Вагнера" Дмитрий Уткин, в честь прозвища которого названо ЧВК, регулярно бывает на временно оккупированных территориях Украины "для проверки эффективности применения ЧВК и качества выполнения ею задач".