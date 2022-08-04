Против Украины воюют 5 тыс. вагнеровцев, их регулярно приезжает проверять создатель ЧВК – СМИ

Сейчас против Украины воюют, по оценкам разведки, около 5 тыс. боевиков "Вагнера". Они укомплектованы преимущественно россиянами и украинцами (прежде всего с оккупированных территорий), пишет "ЛІГАБізнесІнформ".
По данным разведки, вооружены бойцы ЧВК "всем спектром" легкого пехотного вооружения, у них есть своя бронетехника и артиллерия. Вагнеровцев снабжают армейским российским вооружением – правда, устаревших образцов.
Наемники, имеющие летную подготовку и служившие в российских воздушных силах, по данным украинской разведки, "периодически привлекаются" для пополнения некомплекта летного состава строевых частей оперативно-тактической и армейской авиации".
Вагнеровцы, задействованные в Украине, получают до 350 000 руб. (около 115 000 грн) в месяц, не считая премий, говорит источник издания в разведке. Премии платят в зависимости от должности и "успешности выполнения обязанностей" – от 150 тыс. до 700 тыс. руб. (от 50 до 230 тыс. грн в месяц). За уничтожение техники или живой силы противника наемнику выплачивается еще от 50 тыс. до 300 тыс. руб. (от 16 до 100 тыс. грн).
Источник издания рассказал, что военной формы установленного образца в ЧВК нет "что существенно затрудняет их идентификацию".
"ЛІГАБізнесІнформ" отмечает, что учредитель и один из руководителей "Вагнера" Дмитрий Уткин, в честь прозвища которого названо ЧВК, регулярно бывает на временно оккупированных территориях Украины "для проверки эффективности применения ЧВК и качества выполнения ею задач".
7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.
8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, также у них были сирийские номера телефонов.
По состоянию на 16 июня в Генштабе оценивали численность наемников различных ЧВК, которых Россия задействовала в войне против Украины, в 8 тыс. человек.
19 июля Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что украинские военные полностью ликвидировали группу российской частной военной компании "Вагнер": "Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер". На фото, опубликованных Генштабом, есть наклейки с надписью "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо".
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о том, что теракт в бывшей колонии в Оленовке Донецкой области, в результате которого погибли украинские военнопленные, совершили "вагнеровцы" по приказу российского бизнесмена Евгения Пригожина, с именем которого в том числе связывают ЧВК "Вагнер". По данным украинской разведки, также "вагнеровцы" пытали украинских военнопленных.