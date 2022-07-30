Госдеп США предложил $10 млн за информацию о Пригожине и "фабрике троллей"

В сообщении говорится, что власти США ищут информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН"), предположительно, с ним связанным.

В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

Перечислены и другие российские граждане, предположительно, участвовавшие в деятельности "фабрики троллей", информация о которых интересует Соединенные Штаты. Это Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Вознаграждение положено за информацию, которая "будет способствовать идентификации" лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, и определению их местонахождения. Также ценной (и оплачиваемой) в Госдепе считают информацию, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.

Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения. В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.