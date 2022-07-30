Госдеп США предложил $10 млн за информацию о Пригожине и "фабрике троллей"

В сообщении говорится, что власти США ищут информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований" (известном как "фабрика троллей". – "ГОРДОН"), предположительно, с ним связанным.
В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.
Перечислены и другие российские граждане, предположительно, участвовавшие в деятельности "фабрики троллей", информация о которых интересует Соединенные Штаты. Это Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.
Вознаграждение положено за информацию, которая "будет способствовать идентификации" лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, и определению их местонахождения. Также ценной (и оплачиваемой) в Госдепе считают информацию, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.
Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения. В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, российские власти отрицали вмешательство.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).
Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.