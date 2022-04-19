"Очень скверно у них идут дела, если уж повар Путина здесь". Власти проверяют информацию о появлении Пригожина в Украине

Информацию о том, что Пригожин, которого называют поваром [президента РФ Владимира] Путина, появился в зоне боевых действий в Украине, опубликовало 17 апреля медиа российского оппозиционера Михаила Ходорковского "Можем объяснить".

Фотографию Пригожина, сделанную, предположительно, на оккупированных территориях Донбасса, выложил во "ВКонтакте" депутат от "Единой России" Виталий Милонов. На снимке присутствует и он сам. По информации "Можем объяснить", Пригожин якобы приехал туда по поручению Кремля, чтобы добиться от вагнеровцев захвата в плен кого-либо из руководства Украины.

Данилов не подтвердил, что Пригожин находится на оккупированных территориях Украины.

"Вчера была такая информация, были фотографии человека. Похож он на господина Пригожина или нет... Очень скверно у них идут дела, если уж повар Путина находится на территории Луганской области. Я не могу это подтвердить, потому что мы окончательно еще не выяснили все обстоятельства. Но еще раз подчеркиваю: если личный повар Путина находится здесь – ну такая себе ситуация", – сказал Данилов.

При этом он отметил, что задание ликвидировать высшее руководство Украины Путин ставил своим подчиненным еще 22–24 февраля и оно остается актуальным.