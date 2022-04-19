"Очень скверно у них идут дела, если уж повар Путина здесь". Власти проверяют информацию о появлении Пригожина в Украине

Информацию о том, что Пригожин, которого называют поваром [президента РФ Владимира] Путина, появился в зоне боевых действий в Украине, опубликовало 17 апреля медиа российского оппозиционера Михаила Ходорковского "Можем объяснить".
Фотографию Пригожина, сделанную, предположительно, на оккупированных территориях Донбасса, выложил во "ВКонтакте" депутат от "Единой России" Виталий Милонов. На снимке присутствует и он сам. По информации "Можем объяснить", Пригожин якобы приехал туда по поручению Кремля, чтобы добиться от вагнеровцев захвата в плен кого-либо из руководства Украины.
Данилов не подтвердил, что Пригожин находится на оккупированных территориях Украины.
"Вчера была такая информация, были фотографии человека. Похож он на господина Пригожина или нет... Очень скверно у них идут дела, если уж повар Путина находится на территории Луганской области. Я не могу это подтвердить, потому что мы окончательно еще не выяснили все обстоятельства. Но еще раз подчеркиваю: если личный повар Путина находится здесь – ну такая себе ситуация", – сказал Данилов.
При этом он отметил, что задание ликвидировать высшее руководство Украины Путин ставил своим подчиненным еще 22–24 февраля и оно остается актуальным.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.