Россия тайно вывозит из Судана золото, оно используется для поддержки войны в Украине – CNN

По данным CNN, золото из Судана Россия вывозит и по суше, и самолетами Фото: ЕРА (архив)

Телекомпания утверждает, что золото используется властью президента России Владимира Путина для поддержки войны против Украины, открытая фаза которой началась 24 февраля.

Журналисты со ссылкой на официальные суданские источники рассказали об одном из рейсов, он состоялся сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В аэропорту столицы Судана Хартума служащие обнаружили, что в грузовом российском самолете, в котором по документам везли печенье, под ним обнаружили около тонны золота.

CNN отмечает, что золото из Судана позволяет России обходить жесткие санкции Запада, драгметалл позволяют вывозить из африканской страны ее малопопулярные среди собственного населения чиновники, которые пришли к власти при поддержке российских властей и наемников частной военной компании "Вагнер", которую связывают с "поваром" Путина Евгением Пригожиным.

По информации журналистов, из-за контрабанды золота в Россию Судан теряет миллиарды долларов.

Источники журналистов и просмотренные ими документы свидетельствуют, что золото россияне вывозили из Судана как самолетами (рейсами в сирийский город Латакия, где есть крупная база РФ), так и по земле, в Центральноафриканскую республику, с которой также связана ЧВК "Вагнер".