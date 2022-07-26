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Япония вводит запрет на импорт золота из РФ

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Запрет на импорт российского золота в Японию начнет действовать с 1 августа
Запрет на импорт российского золота в Японию начнет действовать с 1 августа
Фото: depositphotos.com

Япония присоединился к запрету на ввоз российского золота, который ранее ввели Великобритания и Евросоюз. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства финансов.

Запрет на импорт начнет действовать с 1 августа.

Согласно документу, запрет вводится на основании решения, принятого 5 июля правительством Японии, в рамках мер по замораживанию активов лиц, имеющих отношение к РФ.

Контекст:

Совет Евросоюза 21 июля утвердил новый, седьмой, пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото.  Он также расширяет перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Кроме того, пакет предусматривает замораживание активов "Сбербанка" и санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов.

Также с 21 июля действуют новые санкции Великобритании в отношении РФ, которые включают эмбарго на золото. Эмбарго на уголь начнет действовать уже 10 августа, а нефть и нефтепродукты королевство прекратит покупать у РФ 31 декабря 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Япония, санкции, золото, импорт, война России против Украины
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