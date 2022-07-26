На Донбассе погибло минимум трое российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" – СМИ

"Трое осужденных, которые отбывали наказание в петербургской исправительной колонии №7 "Яблоневка" и в начале июля были завербованы ЧВК "Вагнер", убиты, двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска, причем в их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы – то ли клички, то ли позывные", – написало издание.
"Важные истории" отметили, что из-за использования позывных и кличек "люди полностью выведены из правового поля", и получить компенсацию в случае их смерти родственникам не удастся.
По информации "Важных историй", случаи вербовки заключенных представителями ЧВК “Вагнер” зафиксированы по меньшей мере в 15 российских колониях, завербованы не менее 200 человек.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.