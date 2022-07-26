На Донбассе погибло минимум трое российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" – СМИ

ЧВК “Вагнер” вербует заключенных в российских тюрьмах для участия в войне против Украины Фото: EPA

"Трое осужденных, которые отбывали наказание в петербургской исправительной колонии №7 "Яблоневка" и в начале июля были завербованы ЧВК "Вагнер", убиты, двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска, причем в их медицинских документах указаны не имена, а псевдонимы – то ли клички, то ли позывные", – написало издание.

"Важные истории" отметили, что из-за использования позывных и кличек "люди полностью выведены из правового поля", и получить компенсацию в случае их смерти родственникам не удастся.



