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Китай прекратил инвестиции в РФ по программе "Один пояс – один путь"

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С начала 2022 года инвестиции Китая в РФ упали до нуля
С начала 2022 года инвестиции Китая в РФ упали до нуля
Фото: EPA

В первой половине 2022 года Китай не заключал ни одной инвестиционной сделки с Россией в рамках проекта "Один пояс – один путь". Об этом говорится в отчете Green Finance & Development Center университета Фудань в Шанхае, опубликованном 24 июля.

"Основным получателем китайских инвестиций [в первом полугодии] стала Саудовская Аравия, в то время как различные страны остались без китайских инвестиций, включая Россию, Шри-Ланку и Египет", – сказано в обзоре.

Аналитики центра отмечают, что общий объем инвестиций Китая в первой половине 2022 года в рамках проекта "Один пояс – один путь" составил $28,4 млрд, что примерно соответствует уровню 2021 года. Крупнейшим получателем инвестиций стала Саудовская Аравия – за первое полугодие было заключено контрактов на $5,5 млрд.

Как подчеркивает Financial Times, Китай не инвестировал в Россию впервые с момента создания программы в 2013 году. Директор центра Кристоф Недопил Вонг выразил мнение, что отказ от инвестирования в РФ может быть временным и объясняется нежеланием Китая попасть под санкции Запада, введенные против Москвы из-за вторжения в Украину.

С 2013 года КНР инвестировала в Россию свыше $30 млрд, а общий объем инвестиций Китая в разные страны в рамках проекта "Один пояс – один путь" составил $932 млрд.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

В Госдепартаменте США заявили в середине июня, что, несмотря на заявления о нейтральном отношении к войне в Украине, Китай сделал свой выбор – "все еще инвестирует в тесные отношения с Россией".

Теги: Россия, Китай, инвестиции, санкции, КНР, российская агрессия, война России против Украины
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