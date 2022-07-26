Китай прекратил инвестиции в РФ по программе "Один пояс – один путь"

С начала 2022 года инвестиции Китая в РФ упали до нуля Фото: EPA

"Основным получателем китайских инвестиций [в первом полугодии] стала Саудовская Аравия, в то время как различные страны остались без китайских инвестиций, включая Россию, Шри-Ланку и Египет", – сказано в обзоре.

Аналитики центра отмечают, что общий объем инвестиций Китая в первой половине 2022 года в рамках проекта "Один пояс – один путь" составил $28,4 млрд, что примерно соответствует уровню 2021 года. Крупнейшим получателем инвестиций стала Саудовская Аравия – за первое полугодие было заключено контрактов на $5,5 млрд.

Как подчеркивает Financial Times, Китай не инвестировал в Россию впервые с момента создания программы в 2013 году. Директор центра Кристоф Недопил Вонг выразил мнение, что отказ от инвестирования в РФ может быть временным и объясняется нежеланием Китая попасть под санкции Запада, введенные против Москвы из-за вторжения в Украину.

С 2013 года КНР инвестировала в Россию свыше $30 млрд, а общий объем инвестиций Китая в разные страны в рамках проекта "Один пояс – один путь" составил $932 млрд.