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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готова подписать с Украиной договор на условиях, которые похожи на капитуляцию – Малюська

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Малюська подчеркнул, что когда в РФ будут готовы к реальным переговорам, они возобновятся
Малюська подчеркнул, что когда в РФ будут готовы к реальным переговорам, они возобновятся
Фото: ЕРА

Украина и Россия не ведут сейчас переговоры о прекращении войны, поскольку российские власти хотят подписания документа, "похожего" на капитуляцию украинской стороны. Об этом в опубликованном 26 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Министр отметил, что входит в состав украинской делегации в переговорах по прекращению огня. По его словам, они заморожены на неопределенное время.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам – это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", – пояснил министр.

Малюська также добавил, что когда в РФ будут готовы к реальным переговорам, они возобновятся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 20 июля, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи "спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", – отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, переговоры, ВСУ, война России против Украины, Денис Малюська, капитуляция
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