Россия готова подписать с Украиной договор на условиях, которые похожи на капитуляцию – Малюська

Малюська подчеркнул, что когда в РФ будут готовы к реальным переговорам, они возобновятся Фото: ЕРА

Министр отметил, что входит в состав украинской делегации в переговорах по прекращению огня. По его словам, они заморожены на неопределенное время.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам – это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", – пояснил министр.

Малюська также добавил, что когда в РФ будут готовы к реальным переговорам, они возобновятся.

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