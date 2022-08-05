Пятерым коллаборантам, которые согласились работать в "правоохранительных органах" террористов "ДНР" и "ЛНР" объявили о подозрении

По данным следствия, подозреваемые добровольно пошли работать в созданные террористами "ЛНР" и "ДНР" "правоохранительные органы".

"В частности, подозреваемые заняли должности "заместителя министра "МВД ДНР" – начальника УБОП", "старшего оперуполномоченного" в "УБОП МВД ДНР", "ректора" так называемой "академии МВД ДНР" имени Дзержинского, "оперуполномоченного отдела по делам несовершеннолетних УАС МВД ДНР" и "начальника отдела по делам несовершеннолетних УАС МВД ДНР". Работая в незаконно созданных правоохранительных органах, подозреваемые активно поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины, участвуют в так называемых брифингах, встречах с населением и дают интервью представителям оккупационных СМИ", – говорится в сообщении.

"Чиновникам" объявили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса). Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.



