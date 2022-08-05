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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пятерым коллаборантам, которые согласились работать в "правоохранительных органах" террористов "ДНР" и "ЛНР" объявили о подозрении

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Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Пятерым "чиновникам" псевдоорганов юстиции террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" украинское следствие объявило о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 5 августа в Facebook.

По данным следствия, подозреваемые добровольно пошли работать в созданные террористами "ЛНР" и "ДНР" "правоохранительные органы".

"В частности, подозреваемые заняли должности "заместителя министра "МВД ДНР" – начальника УБОП", "старшего оперуполномоченного" в "УБОП МВД ДНР", "ректора" так называемой "академии МВД ДНР" имени Дзержинского, "оперуполномоченного отдела по делам несовершеннолетних УАС МВД ДНР" и "начальника отдела по делам несовершеннолетних УАС МВД ДНР". Работая в незаконно созданных правоохранительных органах, подозреваемые активно поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины, участвуют в так называемых брифингах, встречах с населением и дают интервью представителям оккупационных СМИ", – говорится в сообщении.

"Чиновникам" объявили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса). Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02wntvB8raNTfyatZNiQN8xobinUxCpjVcm43AsCLak659SThZuZGqdqQYtGeWB8kZl


Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины. После этого РФ оккупировала еще часть Донецкой и Луганской, а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Теги: прокуратура, террористы, ДНР, война России против Украины, ЛНР, подозрение, коллаборационизм
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