За депутата, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации Черкасской области, внесли залог. Активисты вышли на митинг под СИЗО

Накануне суд избрал ему меру пресечения с возможностью выйти под залог в 208 тыс. грн, сообщала пресс-служба областной прокуратуры. В ведомстве заявляли, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. Прокуроры просили назначить Замирайло залог в сумме минимум 1 млн грн.
По данным "18000", политик пока находится в СИЗО.
Общественное сообщило, что под зданием СИЗО 4 августа прошел митинг, на который собрались около 50 активистов и жителей города. Митингующие скандировали: "Замирайло – чорт", – и передали ему книги по истории Украины.
3 августа Замирайло, который ранее возглавлял фракцию запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Черкасском горсовете, объявили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В СБУ отметили, что депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.
По данным следствия, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Сам Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ.