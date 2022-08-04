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За депутата, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации Черкасской области, внесли залог. Активисты вышли на митинг под СИЗО

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Подозреваемого задержали 3 августа
Подозреваемого задержали 3 августа
Фото: ssu.gov.ua

За депутата Черкасского горсовета Александра Замирайло, который, по данным следствия, поддерживал российскую агрессию против Украины, внесли залог. Об этом 4 августа сообщило местное издание "18000" со ссылкой на источники.

Накануне суд избрал ему меру пресечения с возможностью выйти под залог в 208 тыс. грн, сообщала пресс-служба областной прокуратуры. В ведомстве заявляли, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. Прокуроры просили назначить Замирайло залог в сумме минимум 1 млн грн.

По данным "18000", политик пока находится в СИЗО.

Общественное сообщило, что под зданием СИЗО 4 августа прошел митинг, на который собрались около 50 активистов и жителей города. Митингующие скандировали: "Замирайло – чорт", – и передали ему книги по истории Украины.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Черкаси / YouTube
Контекст:

3 августа Замирайло, который ранее возглавлял фракцию запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Черкасском горсовете, объявили о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В СБУ отметили, что депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.

По данным следствия, фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины. Сам Замирайло планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщали в СБУ.

Теги: СБУ, Черкассы, митинг, залог, Черкасская область, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, коллаборационизм
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