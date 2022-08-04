За депутата, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации Черкасской области, внесли залог. Активисты вышли на митинг под СИЗО

Накануне суд избрал ему меру пресечения с возможностью выйти под залог в 208 тыс. грн, сообщала пресс-служба областной прокуратуры. В ведомстве заявляли, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. Прокуроры просили назначить Замирайло залог в сумме минимум 1 млн грн.

По данным "18000", политик пока находится в СИЗО.

Общественное сообщило, что под зданием СИЗО 4 августа прошел митинг, на который собрались около 50 активистов и жителей города. Митингующие скандировали: "Замирайло – чорт", – и передали ему книги по истории Украины.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Черкаси / YouTube