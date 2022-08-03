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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации Черкасской области

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СБУ задержала депутата при попытке бежать в США
СБУ задержала депутата при попытке бежать в США
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" до запрета этой партии и работал помощником действующего народного депутата. Он планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы россиянам удалось захватить регион, сообщает пресс-служба СБУ.

Депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.

В частности, среди собственного окружения они:

  • утверждали, что война, развязанная РФ в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;
  • отрицали нанесение авиаударов Россией по мирным городам, в том числе и по Черкассам;
  • отрицали совершение жестоких преступлений военными РФ, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;
  • возмущались обменом украинскими военнопленными, в частности из "Азова".

Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Когда депутат понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, то попытался бежать в США, но спецназовцы СБУ задержали его накануне выезда за границу.

Следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ не называет имени депутат, но по данным 18000.com, речь об Александре Замирайле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1868956779967347/

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, война, депутаты, Черкасская область, война России против Украины, коллаборационизм
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