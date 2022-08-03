СБУ задержала депутата от ОПЗЖ, который хотел стать коллаборантом в случае оккупации Черкасской области

СБУ задержала депутата при попытке бежать в США Фото: depositphotos.com

Депутат после полномасштабного вторжения России не выходил из состава ОПЗЖ, а активно привлекал к политсиле новых единомышленников. С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу России.

В частности, среди собственного окружения они:

утверждали, что война, развязанная РФ в Украине, – это исключительно внутренний гражданский конфликт;

отрицали нанесение авиаударов Россией по мирным городам, в том числе и по Черкассам;

отрицали совершение жестоких преступлений военными РФ, распространяли фейки, что к ним причастны ВСУ;

возмущались обменом украинскими военнопленными, в частности из "Азова".

Также фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Когда депутат понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, то попытался бежать в США, но спецназовцы СБУ задержали его накануне выезда за границу.

Следователи СБУ сообщили обоим пропагандистам о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ не называет имени депутат, но по данным 18000.com, речь об Александре Замирайле.

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