Зеленский назвал направления на фронте, где идут самые тяжелые боевые действия

Зеленский: Оккупанты сгинут, "як роса на сонці", и наша оборона есть и будет этим солнцем Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что сегодня вечером подписал новые указы о награждении украинских защитников. 230 воинов Вооруженных сил Украины отмечены наградами, 43 из них – посмертно. Также награждены 24 сотрудника Главного управления разведки Минобороны, отметил президент.

"Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, – делают все возможное, чтобы бить российских террористов и выталкивать их из украинской земли. Авдеевское направление, бахмутское, Харьковская область, некоторые другие направления – там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", – добавил он.

Президент сказал, что в Запорожской области, в некоторых районах юга Украины российские войска пытаются улучшить свое положение.

"Однако стратегически это безнадежно для них, – подчеркнул Зеленский. – Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг сгинет и в Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты сгинут, "як роса на сонці", и наша оборона есть и будет этим солнцем".

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