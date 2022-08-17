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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал направления на фронте, где идут самые тяжелые боевые действия

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Зеленский: Оккупанты сгинут, "як роса на сонці", и наша оборона есть и будет этим солнцем
Зеленский: Оккупанты сгинут, "як роса на сонці", и наша оборона есть и будет этим солнцем
Фото: president.gov.ua

Самые тяжелые бои с российскими оккупантами идут на авдеевском и бахмутском направлениях на востоке Украины, в Харьковской области и "на некоторых других направлениях". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 августа в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский рассказал, что сегодня вечером подписал новые указы о награждении украинских защитников. 230 воинов Вооруженных сил Украины отмечены наградами, 43 из них – посмертно. Также награждены 24 сотрудника Главного управления разведки Минобороны, отметил президент. 

"Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, – делают все возможное, чтобы бить российских террористов и выталкивать их из украинской земли. Авдеевское направление, бахмутское, Харьковская область, некоторые другие направления – там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", – добавил он. 

Президент сказал, что в Запорожской области, в некоторых районах юга Украины российские войска пытаются улучшить свое положение.

"Однако стратегически это безнадежно для них, – подчеркнул Зеленский. – Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг сгинет и в Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты сгинут, "як роса на сонці", и наша оборона есть и будет этим солнцем". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 175-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Основные бои идут на востоке и юге Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал 16 августа, что ситуация на фронте напряженная, но контролируемая

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка. По всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700–800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тыс. боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка", – информировал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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