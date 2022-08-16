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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Россия продолжает наступать по всему фронту, самая тяжелая ситуация – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка

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По словам Залужного, РФ до 800 раз за сутки обстреливает украинские позиции
По словам Залужного, РФ до 800 раз за сутки обстреливает украинские позиции
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook по итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром.

По словам Залужного, он рассказал собеседнику о ситуации на фронте. 

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка. По всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700–800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тыс. боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка", – написал он. 

Главнокомандующий рассказал собеседнику также об обстрелах оккупантами мирного населения. Больше всего от атак россиян страдают Николаев, Харьков, Никополь и Марганец Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, сообщил Залужный. 

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать победу", – добавил главнокомандующий ВСУ. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid031eZhgj9XGMJq4C86ysUGdaPAUC1tC8oE27RnSpuc9XQwuVBK4qRqj5fton8pT6vil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 174-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Основные бои идут на востоке и юге Украины. Как отмечал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский, на Донбассе и в Харьковской области идет сопротивление оккупантам, а на юге ВСУ "жмут на них".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Беларусь, Канада, Николаев, Донбасс, Марьинка, Авдеевка, боеприпасы, преподаватели, Пески, Никополь, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Валерий Залужный, Марганец
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