Залужный: Россия продолжает наступать по всему фронту, самая тяжелая ситуация – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка

По словам Залужного, РФ до 800 раз за сутки обстреливает украинские позиции Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По словам Залужного, он рассказал собеседнику о ситуации на фронте.

"Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка. По всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700–800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тыс. боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка", – написал он.

Главнокомандующий рассказал собеседнику также об обстрелах оккупантами мирного населения. Больше всего от атак россиян страдают Николаев, Харьков, Никополь и Марганец Днепропетровской области и Березнеговатое Николаевской области, сообщил Залужный.

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы ощущаем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать победу", – добавил главнокомандующий ВСУ.

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