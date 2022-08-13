На Донбассе идут жестокие бои, в Харьковской области украинская оборона крепкая – Зеленский

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление… Все наши защитники и защитницы там – просто герои", – отметил президент.

В то же время в Харьковской области "украинская оборона крепкая", продолжил Зеленский. Все попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются, добавил он.

"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов", – резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)