На Донбассе идут жестокие бои, в Харьковской области украинская оборона крепкая – Зеленский

Об этом 13 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление… Все наши защитники и защитницы там – просто герои", – отметил президент.
В то же время в Харьковской области "украинская оборона крепкая", продолжил Зеленский. Все попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются, добавил он.
"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов", – резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.