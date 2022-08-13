После попытки атаковать на юге Украины российские оккупанты с потерями отступили – Генштаб ВСУ

На южнобугском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. [...] Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое [Херсонской области] и Широкое [Николаевской области]. С потерями отступили", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового противник использовал авиацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской областной военной администрации 2 августа говорили, что в регионе от россиян освобождены 53 населенных пункта.