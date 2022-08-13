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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После попытки атаковать на юге Украины российские оккупанты с потерями отступили – Генштаб ВСУ

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На юге ВСУ контрнаступают
На юге ВСУ контрнаступают
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

В районе административной границы между Херсонской и Николаевской областями российские оккупанты предприняли попытку захватить часть украинской территории. Об этом проинформировал 13 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На южнобугском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. [...] Оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое [Херсонской области] и Широкое [Николаевской области]. С потерями отступили", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, возле Андреевки, Осокоровки, Белой Криницы и Лозового противник использовал авиацию.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yWpzfQ7ZuKRM2uKCD71VmGLGobYRkazxUeMZTCzDRNUGNcvwUCcCYQ3bqeuQFrZjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской областной военной администрации 2 августа говорили, что в регионе от россиян освобождены 53 населенных пункта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Херсонская область, Николаевская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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