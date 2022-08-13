ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ пытались вести штурм и наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил, что ВСУ на направлении Сторожевое Новоселка отбросили оккупантов назад
Генштаб сообщил, что ВСУ на направлении Сторожевое – Новоселка отбросили оккупантов назад
Фото: EPA

Российские оккупанты 12 августа пытались вести штурмовые и наступательные действия на нескольких направлениях. но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 13 августа в Facebook.

На в Славянском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного, авиация снова действовала у Залимана. На Краматорском направлении войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

"Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Также ряд населенных пунктов был обстрелян на Бахмутском паправлении.

"Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел", – сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии стреляли в районе населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

"Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и были отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются", – проинформировали  в ведомстве.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ обстреливали позиции ВСУ из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новоселка, а также нанесли авиаудару в районе Новоселки.

"В направлении Сторожевое – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад", – заявили в Генштабе.

На Новобужском направлении оккупанты также вели обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

"Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0348q4dWbQHRr1ZTWdaziEGZ7RjjFTMRQvqZcRoMF4R9HegSPzbuWHqSdrdH6SDQyfl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Краматорск, Авдеевка, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? "Нормальная" – он в Италии живет
  Украинский продюсер высказался о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? "Нормальная" – он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (372126)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (54948)
3
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (52860)
4
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (40245)
5
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (38061)
6
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (30508)
7
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (26947)
8
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (25475)
 
 
 
 