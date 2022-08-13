Войска РФ пытались вести штурм и наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил, что ВСУ на направлении Сторожевое – Новоселка отбросили оккупантов назад Фото: EPA

На в Славянском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного, авиация снова действовала у Залимана. На Краматорском направлении войска РФ обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

"Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Также ряд населенных пунктов был обстрелян на Бахмутском паправлении.

"Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел", – сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии стреляли в районе населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

"Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и были отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются", – проинформировали в ведомстве.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ обстреливали позиции ВСУ из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новоселка, а также нанесли авиаудару в районе Новоселки.

"В направлении Сторожевое – Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад", – заявили в Генштабе.

На Новобужском направлении оккупанты также вели обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

"Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.