Из-за роста потерь в Украине командование оккупантов переносит ротацию передовых подразделений – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении [...] противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что "растут потери российских оккупационных войск в живой силе".

"В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На 12 августа, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли в Украине 43,2 тыс. человек личного состава.