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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за роста потерь в Украине командование оккупантов переносит ротацию передовых подразделений – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли в Украине 43,2 тыс. человек
По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли в Украине 43,2 тыс. человек
Фото: ЕРА

На юге Украины российские оккупанты пытаются восстановить потери в своих подразделениях. Об этом проинформировал 12 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На южнобугском направлении [...] противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что "растут потери российских оккупационных войск в живой силе".

"В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gVtuPRJ4YjnTP9527vDzFHzik94Xwej3mq4j9RTz2hee85YbY52rs3GrxjttnDHNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На 12 августа, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли в Украине 43,2 тыс. человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, добровольцы, вторжение, ротация, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, войска, потери России, российские оккупанты
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