Генштаб ВСУ о ситуации на Донбассе: Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству

На славянском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар недалеко от Залимана.
"На донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания украинских подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения", – говорится в сводке.
На краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, были отброшены.
На бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцево.
"Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.
Кроме того, враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел, отметили украинские военные.
"На новопавловском и запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки", – отмечается в сводке Генштаба ВСУ.
Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.
В Генштабе добавили, что личный состав оккупантов деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями российские военные принимают меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка Луганской области и россияне полностью захватили город. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.