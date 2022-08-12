Генштаб ВСУ о ситуации на Донбассе: Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству

На славянском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар недалеко от Залимана.

"На донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания украинских подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения", – говорится в сводке.

На краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, были отброшены.

На бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцево.

"Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел, отметили украинские военные.

"На новопавловском и запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки", – отмечается в сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

В Генштабе добавили, что личный состав оккупантов деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями российские военные принимают меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.