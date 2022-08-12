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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ о ситуации на Донбассе: Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству

Украинские защитники успешно отражают атаки оккупантов на Донбассе
Украинские защитники успешно отражают атаки оккупантов на Донбассе
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Российские оккупанты 11 августа пытались прорвать оборону украинских военных на донецком направлении для дальнейшего возобновления наступления на города Краматорск и Бахмут Донецкой области, при этом на бахмутском направлении украинские защитники отразили вражеские штурмовые действия. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook за 11 августа .

На славянском направлении зафиксированы обстрелы со стороны оккупантов возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар недалеко от Залимана.

"На донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания украинских подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения", – говорится в сводке.

На краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, были отброшены.

На бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцево.

"Враг штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и вынудили их к бегству", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опытное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел, отметили украинские военные.

"На новопавловском и запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки", – отмечается в сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

В Генштабе добавили, что личный состав оккупантов деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями российские военные принимают меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032HoWcRg4oLpCpuesHascMYhX5z1pDesjRJZWnwG1rtAtgmR5PofANk8RRmzbYu2wl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка Луганской области и россияне полностью захватили городПоследний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

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