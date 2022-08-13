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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В пригородах Донецка идут жесткие бои с оккупантами – Генштаб ВСУ

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Оккупанты получили от ВСУ жесткий отпор, отметили в Генштабе
Оккупанты получили от ВСУ жесткий отпор, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты не прекращают попыток наступать на позиции украинских войск на Донбассе и в Харьковской области. Об этом проинформировал 13 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении [...] противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли потери и заставили бежать. На славянском направлении враг [...] недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты получили жесткий отпор и вынуждены были отойти при попытке штурмовыми действиями улучшить тактическое положение возле Ивано-Дарьевки и Выемки.

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия. [...] Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песок [в пригороде оккупированного Донецка]. Идут жесткие бои", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, были безуспешными попытки российских захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yWpzfQ7ZuKRM2uKCD71VmGLGobYRkazxUeMZTCzDRNUGNcvwUCcCYQ3bqeuQFrZjl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Харьковская область, оборона, Марьинка, Дмитровка, Авдеевка, Красногоровка, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, Долина, российские оккупанты, потери
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