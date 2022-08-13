В пригородах Донецка идут жесткие бои с оккупантами – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении [...] противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли потери и заставили бежать. На славянском направлении враг [...] недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что оккупанты получили жесткий отпор и вынуждены были отойти при попытке штурмовыми действиями улучшить тактическое положение возле Ивано-Дарьевки и Выемки.

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия. [...] Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песок [в пригороде оккупированного Донецка]. Идут жесткие бои", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, были безуспешными попытки российских захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)