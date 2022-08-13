Оккупанты сосредоточили в Черном и Азовском морях два носителя крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреливают территорию Украины в том числе и "Калибрами" Фото: EPA (архив)

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook, что на боевом дежурстве остается также большой десантный корабль оккупантов.

"Среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма к Новороссийску, на боевом дежурстве остаются два носителя крылатых ракет типа "Калибр" и один большой десантный корабль", – говорится в сообщении.