В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшая и пострадавшие – глава ОВА

"Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Еще один житель областного центра получил осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу. Против кого воюет армия [президента РФ Владимира] Путина, продолжая убивать наших бабушек?" – написал Старух.
Оккупанты в пятницу выпустили по Запорожью пять ракет. Ранее было известно об одной пострадавшей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.