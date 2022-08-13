В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшая и пострадавшие – глава ОВА

Старух: Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек? Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Еще один житель областного центра получил осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу. Против кого воюет армия [президента РФ Владимира] Путина, продолжая убивать наших бабушек?" – написал Старух.

Оккупанты в пятницу выпустили по Запорожью пять ракет. Ранее было известно об одной пострадавшей.

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