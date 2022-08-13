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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Запорожью есть погибшая и пострадавшие – глава ОВА

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Старух: Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек?
Старух: Против кого воюет армия Путина, продолжая убивать наших бабушек?
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате российского ракетного удара по Запорожью 12 августа погибла женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Пока известно о гибели 71-летней Веры Ивановны. Еще одна 66-летняя женщина ранена. Еще один житель областного центра получил осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу. Против кого воюет армия [президента РФ Владимира] Путина, продолжая убивать наших бабушек?" – написал Старух.

Оккупанты в пятницу выпустили по Запорожью пять ракет. Ранее было известно об одной пострадавшей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины, оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, раненые, война России против Украины, ракеты, погибшие, Александр Старух
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