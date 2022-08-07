Обстреливают артиллерией. В ВСУ объяснили, почему ПВО не спасает в прифронтовых городах

Комментируя петицию, в которой жители этих областей просили президента Украины Владимира Зеленского добавить средств ПВО, он рассказал, что в случае артиллерийской атаки, как и ракетной, в населенных пунктах также включается сигнал воздушной тревоги.

"Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению, ПВО бессильна", – объяснил Игнат.

Спикер отметил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку, например, "пакет" артиллерийской установки "Град" (40 реактивных снарядов) летит считанные минуты.

Нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары, и для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров, отметил он.