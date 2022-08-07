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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстреливают артиллерией. В ВСУ объяснили, почему ПВО не спасает в прифронтовых городах

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Спикер ВСУ: Против обстрела реактивной артиллерией противовоздушные средства бессильны
Спикер ВСУ: Против обстрела реактивной артиллерией противовоздушные средства бессильны
Фото: ЕРА

Близкие к зоне боевых действий города Украины, такие как Харьков, Днепр, Николаев и Запорожье, страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии, поэтому усиление противовоздушной обороны в этих регионах не даст нужной защиты. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил об этом в эфире телеканала "Киев", который транслируется в YouTube.

Комментируя петицию, в которой жители этих областей просили президента Украины Владимира Зеленского  добавить средств ПВО, он рассказал, что в случае артиллерийской атаки, как и ракетной, в населенных пунктах также включается сигнал воздушной тревоги. 

"Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению, ПВО бессильна", – объяснил Игнат.

Спикер отметил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку, например, "пакет" артиллерийской установки  "Град" (40 реактивных снарядов) летит считанные минуты.

Нужно более решительно громить противника там, откуда он наносит эти удары, и для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров, отметил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа ответил на электронную петицию, в которой его просили защитить прифронтовые области, в том числе Харьковскую, от воздушных ударов российских оккупантов. "Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", – говорится в обращении пользователя Алины Коноваловой, опубликованном 10 июня. Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", – ответил Зеленский.

Теги: Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, петиция, ПВО, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Юрий Игнат
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