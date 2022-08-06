"Поручил Залужному рассмотреть вопрос". Зеленский ответил на петицию о ПВО в Харьковской области

О системах ПВО для Харькова было несколько петиций Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

"Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", – говорится в обращении пользователя Алины Коноваловой, опубликованном 10 июня.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", – ответил Зеленский.

Президент подчеркнул, что повышение эффективности системы ПВО Украины "является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны" страны и одним из "важнейших приоритетов" для него лично.

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На сайте президента Украины появлялись и другие подобные петиции, например – "Дайте ПВО для Харькова", в которой автор "от имени всех харьковчан" призвал дать городу "больше противовоздушной обороны".

5 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что ПВО в Харькове и области есть и она работает. "Мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, в отличие от февраля или марта 2022 года, когда у нас летали самолеты и вертолеты над Харьковом, были попытки высадки десанта и все остальное", – объяснил он.

Общественное отметило, что однажды ракета разорвалась в 30 метрах от Синегубова и, сославшись на правоохранителей, уточнило, что это произошло 2 марта при обстреле областного управления полиции.