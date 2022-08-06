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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поручил Залужному рассмотреть вопрос". Зеленский ответил на петицию о ПВО в Харьковской области

О системах ПВО для Харькова было несколько петиций
О системах ПВО для Харькова было несколько петиций
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа ответил на электронную петицию, автор которой просил защитить Харьковскую область от воздушных ударов российских оккупантов.

"Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", – говорится в обращении пользователя Алины Коноваловой, опубликованном 10 июня.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", – ответил Зеленский.

Президент подчеркнул, что повышение эффективности системы ПВО Украины "является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны" страны и одним из "важнейших приоритетов" для него лично.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

На сайте президента Украины появлялись и другие подобные петиции, например – "Дайте ПВО для Харькова", в которой автор "от имени всех харьковчан" призвал дать городу "больше противовоздушной обороны".

5 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что ПВО в Харькове и области есть и она работает. "Мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, в отличие от февраля или марта 2022 года, когда у нас летали самолеты и вертолеты над Харьковом, были попытки высадки десанта и все остальное", – объяснил он.

Общественное отметило, что однажды ракета разорвалась в 30 метрах от Синегубова и, сославшись на правоохранителей, уточнило, что это произошло 2 марта при обстреле областного управления полиции.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и Харьковскую область, запуская ракеты в том числе с территории России.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, Харьковская область, петиция, ПВО, оборона, вторжение, воздух, Владимир Зеленский, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, Валерий Залужный, обращение
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