"Круг с крестиком – это нацисты, крестик – там стоит ПВО". В Харьковской области женщине присудили 15 лет тюрьмы за передачу россиянам информации о ВСУ

Суд установил, что за период с 7 марта по 13 апреля женщина передала российским военным, а также боевикам "ЛНР" и "ДНР" 49 сообщений о перемещении и дислокации ВСУ, Нацгвардии и других украинских военных формирований в районе ее села.

Данные она передавала через мессенджер WhatsApp, в частности, переписывалась с пользователями Дмитрий Наш и Рустам.

Так, 7 апреля женщина послала скриншот карты села Высочиновка с отметками и пояснением: "Смотри синий кружек это я живу, зеленый это укро полоска зеленая что-то поставили на чердаке дома, а красный это укропост" (орфография и пунктуация сохранены). Материалами дела подтверждается, что в то время в селе с целью выполнения боевых задач дислоцировались подразделения воинской части Нацгвардии Украины, их автотранспорт, а также оснащенные ими инженерные и фортификационные сооружения.

11 апреля обвиняемая прислала своему собеседнику несколько скриншотов карты с пометками и объяснениями: "Вот смотри синий цвет в домах это я живу, круг с крестиком это нацисты, крестик там стоит ПВО М это растяжки в лесу", "Рустам, смотри в нашем лесу укры, там три машины джипы и чел 15 лежанки у них, и сеть плетенка я видела проходила мимо в разведку".

В материалах дела есть документ от командира тактической группы ВСУ, дислоцировавшейся в той местности, что на месте пометок находились штаб подразделения воинской части ВСУ, а также военная техника.

Женщина предупреждала захватчиков, если замечала движение военной техники в их сторону: "К вам поехали 4 пушки", "Пять машин поехали на БАЛАКЛЕЮ укро грады", "К вам поехали 4 пушки с нашей стороны Укры повезли" и так далее.

Согласно приговору, 27 марта и 4 апреля она рассказала представителю вооруженных формирований РФ о двух патриотически настроенных жительницах села Высочиновка – сообщила их имена и адреса проживания, выслала фото для их опознания. Также она сообщила о том, что родственники этих женщин служат в ВСУ, и предоставила подтверждающие фотоснимки.

13 апреля ее задержали и поместили в следственный изолятор.

На суде обвиняемая признала вину полностью и говорила, что раскаивается и "не хотела никому причинить вреда". Поскольку она не оспаривала свою причастность, суд признал нецелесообразным исследование других доказательств (планировались допросы свидетелей, экспертиза компьютерной техники) и ограничился только допросом обвиняемой.

Суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние и назначил женщине за государственную измену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О подсудимой известно, что ей 39 лет, она имеет среднее образование, вдова, не работает, ранее не судима и воспитывает 14-летнего ребенка.

В течение 30 дней приговор может быть оспорен в апелляционном суде.