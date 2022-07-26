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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы троих боевиков "ДНР" – СБУ

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Суд признал обвиняемых виновными по двум статьям Уголовного кодекса
Суд признал обвиняемых виновными по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: depositphotos.com

Суд признал виновными троих боевиков террористической организации "ДНР". Об этом 26 июля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Боевиков взяли в плен украинские военные вблизи Ольховки Харьковской области в конце марта.

"Как установила СБУ, в начале марта фигуранты в качестве "новобранцев" прошли военную подготовку в "лагере", который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Там их распределили пулеметчиками и отправили во 2-й взвод 2-й роты 3-го батальона 115-го полка. После этого боевиков отправили в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе. А затем вернули в Украину, перебросив на харьковское направление, где их вскоре взяли в плен украинские защитники", – говорится в сообщении.

Суд признал боевиков виновными по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Они приговорены к 15 годам лишения свободы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Харьковская область, ДНР, госизмена, война России против Украины
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