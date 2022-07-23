Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание так называемых "ЛДНР"

"Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР", – написал Зеленский.

Кроме этого, президенты обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации и обменялись поздравлениями с 30-летием украинско-казахстанских дипотношений.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории", и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказа он.