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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание так называемых "ЛДНР"

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Токаев пояснял свой отказ признать "ЛДНР" принципом Устава ООН
Токаев пояснял свой отказ признать "ЛДНР" принципом Устава ООН
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество в экономике и энергетике. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР", – написал Зеленский.

Кроме этого, президенты обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации и обменялись поздравлениями с 30-летием украинско-казахстанских дипотношений.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии президента РФ Владимира Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории", и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказа он.

Теги: Казахстан, ДНР, Владимир Зеленский, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, Касым-Жомарт Токаев, сотрудничество
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